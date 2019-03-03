سقوط أخطر عصابة لتزوير التراخيص والمستندات في قبضة مباحث المرور| (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

داهمت مباحث الإدارة العامة للمرور منزل لأخطر عصابة تخصصت في تزوير المستندات، حيث تمكنت إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء هشام عامر مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة، من ضبط شخصين، وبحوزتهما أعداد كبيرة من الأختام المزورة وطوابع بريدية منسوبة لعدد من الجهات، وإيصالات سحب مرور، ونماذج لمجسم دمغة مصر، وتصريحات مؤقتة.

وأمر اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، باستصدار إذن من النيابة العامة، بعد جمع المعلومات وعمل التحريات، لاستهداف منزل كل من "محمد .ع" 44 سنة، و"يحيى. هـ" 60 سنة، عاطل، والذي عقر بداخله على 90 خاتم مكربن لجهات حكومية مختلفة، 57 طابع بريدي منسوب لجهات مختلفة، 51 إيصال سحب لإدارات مرور مختلفة ممهورة بالأختام وخالية من البيانات، 48 نموذج لمجسم دمغة مصر، 37 أكلاشيه مكربن بأسماء مختلفة، 18 تصريح مؤقت ورقي خالي من البيانات، 13 توكيل بيع مركبة خالي من البيانات.

وضبطت المباحث 12 تصريح مشروع سيارات السرفيس منسوب صدورها لمحافظة الجيزة خالية البيانات، و11 مستخرج رسمي "بيان نجاح" خالي من البيانات، 8 صور ضوئية لمجسم أكلاشية، 8 صورة ضوئية لمجسم أختام شعار الجمهورية، 6 تصريح قيادة مؤقت ورقي خالي من البيانات، و6 توكيلات عام قضايا خالي من البيانات، 4 شهادات محو أمية خالية من البيانات، 4 شهادات طلاق خالية من البيانات، وأسفرت أيضا عمليات التفتيش عن ضبط 4 مجسم لتصريح قيادة خالية من البيانات، 3 شهادة مؤقتة منسوبة لوزارة التعليم العالي خالية من البيانات، و2 تصريح قيادة مدون بها بيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، 2 تصريح تسيير مؤقت ورقي مدونة بالبيانات، 2 مستخرج رسمي نجاح ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، 3 مستخرج رسمي نجاح، 3 شهادات ميلاد لأشخاص مختلفة خالية من البيانات، 2 شهادة بيانات فك ضبط خالية من البيانات، 2 شهادة منسوبه لجامعة القاهرة مدون بها البيانات،2 تقرير طبي، 2 اثبات قيد مدون بالبيانات، 2 تقرير طبي منسوب لمستشفى قصر العيني ممهورة بالأختام خالية من البيانات.

أمر اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور، بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة التحقيقات.