​الحكومة تنذر الحاصلين على مدابغ بالروبيكي بالانتقال الفوري للورش الجديدة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من مشروع مدينة الجلود بمنطقة "الروبيكي" الحفاظ على صناعة الجلود وتطويرها والارتقاء بها.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا اليوم الأحد، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الجلود بـ"الروبيكي"، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، والمهندس ياسر المغربي، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للتطوير والاستثمار، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وكلف رئيس الوزراء -خلال الاجتماع-، محافظ القاهرة بتوجيه إنذار لمن حصلوا على ورش ومدابغ بديلة في مدينة "الروبيكي"، وما زالوا يشغلون مدابغهم في منطقة سور مجرى العيون، مع إلزامهم بضرورة الانتقال الفوري إلى الورش الجديدة، وإلا سيتم قطع المرافق عنها، مع التوجيه بضرورة التشغيل في المدابغ الجديدة، حيث تم تشغيل 54 وحدة فقط من أصل 212 وحدة جاهزة للتشغيل.

كما كلّف بتنفيذ الإزالة لعدد 177 وحدة بمنطقة سور مجرى العيون، حيث تمت الإزالة والانتقال الفعلي لعدد 35 وحدة فقط ، كما كلّف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتركيب عدادات "رقمية " مسبوقة الدفع بجميع الوحدات المنتهية.

وصرح المهندس ياسر المغربي، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للتطوير والاستثمار- التي تقوم بتنفيذ مشروع مدينة الروبيكي - بأنه تم الانتهاء بنسبة 100% من أعمال الإنشاءات بالمرحلة الأولى للمشروع، والانتهاء من أعمال المرافق بالمرحلة الثانية بنسبة 100%، مضيفاً أنه تم بدء الانتاج بالمرحلة الأولى، مشيرا إلى أن عملية التصدير تتم بالكامل ، وأنه نظراً للطلبات المتزايدة في أعداد المدابغ الراغبة في الانتقال ، فقد تم البدء في إنشاء منطقة امتداد جديدة بالمرحلة الأولى وجزء بالمرحلة الثانية.

وفيما يتعلق بتوسعات المرحلة الأولى، أوضح أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل المعدني والتغطيات بالصاج، وبأنه جاري استكمال أعمال التشطيبات، حيث بلغت نسبة الإنجاز 85%، وأنه من المتوقع الانتهاء منها منتصف مارس الجاري.

وحول المرحلة الثانية من المشروع، لفت المغربي ، إلى أن مساحة المرحلة الثانية تبلغ 109 أفدنة ، شاملة الجزء الخاص بامتداد التعويضات، حيث يستقطع من مساحة المرحلة الثانية 27 فداناً للتعويضات تخصص لمصانع الغراء وتعويضات المدابغ.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة، أوضح أن هذه المرحلة تستهدف إنشاء مجمع صناعي للصناعات الجلدية المتطورة مع الشركات العالمية والمحلية، وإنشاء مدارس فنية لتدريب العمالة المتخصصة في هذا القطاع ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة لهذه الصناعة، وتقع هذه المرحلة على مساحة 221 فداناً، مضيفاً أنه تم بدء العمل للتسويق لهذه المرحلة بهدف جذب الشركات العالمية والمحلية للاستفادة من الطاقات الانتاجية المتوفرة، وأنه من المتوقع أن يتم البدء في تعاقدات المرحلة الثالثة في الربع الثالث من العام الجاري" 2019 " فور الانتهاء من إجراءات نقل الملكية.