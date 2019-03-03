محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى: قرر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تسجيل تمثال ديلسبس ضمن الآثار الإسلامية والقبطية. وجاء القرار المنشور بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في 17 مايو 2017، وموافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته في 22 أغسطس.

كانت هذه تفاصيل خبر ​قرار وزاري بتسجيل تمثال ديليسبس ببورسعيد في عداد الآثار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.