"بيراميدز": فريق عمل برئاسة حسام البدري لتنفيذ برنامج "بنحب مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت إدارة نادي بيراميدز، إن المستشار تركي آل الشيخ وجّه بتشكيل فريق عمل لمراجعة كافة الجهات المعنية والتأكد من الحصول على كافة الموافقات الرسمية اللازمة؛ تمهيدًا لانطلاق البرنامج الاجتماعي الخدمي والذي سيحمل اسم "بنحب مصر".

وأشارت إدارة النادي في بيان اليوم، إن فريق العمل يرأسه الكابتن حسام البدري، وعضوية محمد العاصي والمهندس أحمد عفيفي، وتحت إشراف سالم الشامسي وعمر ناظر.

ويبدأ فريق العمل في استقبال الأفكار والاقتراحات بعد إنهاء كافة الإجراءات الرسمية اللازمة؛ سعيًا منه لتمكين البرنامج من تغطية أكبر قدر ممكن من المجالات والخدمات الخيرية والإجتماعية والرياضية.

كان آل الشيخ أعلن أواخر فبراير الماضي، إطلاق برنامج اجتماعي خدمي يهدف إلى خدمة المجتمع في مجالات عديدة.

ويهدف البرنامج إلى خدمة المجتمع في مجالات عديدة، تشمل: التعليم، الصحة، والمرافق العامة للقرى الأكثر احتياجًا، ودعم الجمعيات الخيرية المختصة برعاية الأسر المحتاجة والأيتام".

كما يتضمن البرنامج في جانبه الرياضي، إنشاء ملاعب في القرى والنجوع؛ لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة من أجل توسيع قاعدة المشاركة الرياضية لخدمة الرياضة المصرية.



​