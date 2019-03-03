تنفيذ 17 ألف إزالة إدارية وتحرير 6 آلاف محضر مخالفة بالقاهرة في فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

​واصلت أحياء القاهرة شن حملاتها الموسعة بكافة شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط بالشارع وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين بهدف مواجهة جميع أشكال المظاهر السلبية المنتشرة وتحقيق السيولة المرورية المنشودة، مع التركيز على مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية والدفاع المدني عند إصدار التراخيص الخاصة بالمطاعم والكافيهات والمحلات والفنادق والمراكز التجارية المنتشرة بالعاصمة.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر، مدير إدارة شرطة المرافق، أن الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع أشكالها على مدار أيام شهر فبراير الماضي تمت وفقًا لخطة تشمل انتشارها بكافة أحياء مناطق القاهرة الأربع واستمرت يوميًا وعلى مدار فترتي اليوم حتى حققت أهدافها المرجوة في فرض الانضباط والنظام بالشارع القاهري والقضاء على بؤر الباعة الجائلين ومعاقبة المخالفين لردعهم بالقانون بما يساهم في إعادة الوجه الحضاري للعاصمة.

وأسفرت جميع الحملات المكبرة والنوعية التي شُكلت من أول فبراير حتى الآن شاملة معظم أحياء القاهرة بمناطقها الأربع، عن تنفيذ 17127 إزالة إدارية للمقاهي والمحلات المخالفة والباعة أصحاب الأنشطة المختلفة، وإزالة أكثر من 20 كشكًا وغرزة شاي، وضبط 25 عربة كارو لبيع الخضروات والفاكهة، ورفع إشغالات 95 فاترينة لبيع المأكولات غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية.

كما تمكنت الحملات من فتح وتشغيل 12 جراجًا بأحياء مختلفة، ورفع 55 لافتة إعلانية و23 تاندة مخالفة وإزالة 110 حاجز حديدي، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من خلال تحرير 3515 محضر إشغال طريق للمقاهي والمحلات والباعة الجائلين، و595 محضر تلوث بيئي، و1512 محضر إدارة بدون ترخيص، و969 محضر بائع متجول، و176 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية.

وشملت الحملة أيضًا تنفيذ 50 قرار غلق إداري، و44 قرار إعادة غلق محاضر مخالفة شروط الترخيص، وتم مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الأحياء والمرافق وإحالة المخالفين للنيابة المختصة، إلى جانب تنفيذ واستكمال تنفيذ أكثر من 112 قرار إزالة لمخالفات بنائية وقرارات إخلاء وهدم.