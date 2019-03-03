أخبار مصر | اختتام أعمال اجتماعات "الأطباء العرب" بالتأكيد على دعم القطاع الصحي الفلسطيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختتام أعمال اجتماعات "الأطباء العرب" بالتأكيد على دعم القطاع الصحي الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت أمس السبت أعمال اجتماعات الأمانة العامة والمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب بعدد من التوصيات والقرارات ومن أبرز هذه القرارات انتخاب الدكتور عمر عياش نقيب أطباء لبنان – طرابلس رئيسًا للمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، وانتخاب الأستاذ الدكتور أسامة رسلان أمينًا عامًا لفترة ثانية وانتخاب الدكتور عدنان الضمور نائب نقيب أطباء الأردن نائبًا للأمين العام بالإضافة إلى الدكتور الشيخ صديق نائب الأمين العام الحالي كما تم انتخاب الدكتور عبدالله عبدالكريم كأمين عام مساعد للسودان والدكتور أحمد البوش كأمين عام مساعد للبنان.

وتصدر البيان تقديم الشكر والتقدير للسيد سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبنانى لرعايته لاجتماعات الأمانة العامة والمجلس الأعلى والمؤتمر العلمى المرافق له كذلك تقديم الشكر والأمتنان لنقابة أطباء لبنان – طرابلس ممثلة فى النقيب عمر عياش ومجلس النقابة لاستضافتهم لإجتماعات ومؤتمر اتحاد الأطباء العرب الرابع والأربعون.

وتقدم أعضاء الأمانة العامة والمجلس الأعلى بتوجيه الشكر للأستاذ الدكتور أسامة رسلان ورؤوساء القطاعات المهنية والاغاثية بالاتحاد لما بذلوه من جهد متميز خلال الفترة الماضية، كما تقدم الحضور بخالص العزاء في ضحايا قطار محطة مصر للشعب والحكومة المصرية متمنيين الشفاء العاجل للمصابين.

كما أكد البيان الختامي للاجتماع على أن قضية القدس وفلسطين ستظل قضية الأطباء والأمة العربية الأولى حتى انهاء الاحتلال الصهيوني مع ضرورة تضافر الجهود ودعم القطاع الصحي الفلسطيني الذي يزداد تدهورا يوما بعد يوم بسبب ممارسات الاحتلال الهمجية.