أخبار مصر | "أبوشقة" يكشف برنامج الاحتفال بمئوية ثورة 1919 وتأسيس حزب الوفد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبوشقة" يكشف برنامج الاحتفال بمئوية ثورة 1919 وتأسيس حزب الوفد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، برنامج الاحتفال بمئوية ثورة 1919، ومرور مائة عام علي تأسيس حزب الوفد.

ويتضمن الاحتفال زيارة رئيس الوفد، وأعضاء الهيئة العليا والبرلمانية، بيت الأمة يوم السبت القادم 9 مارس وزيارة المقر الرئيسي لإدارة الثورة، بمنزل سعد زغلول الذي تحول إلي بيت لكل المصريين، ويلقي المستشار بهاء الدين أبوشقة كلمة بهذه المناسبة من نفس المكان الذي التقي فيه سعد برفاقه قيادات الثورة، للإعداد لمطالب المصريين بالاستقلال عن التاج البريطاني. كما يزور قيادات الوفد ضريح سعد زغلول المواجه لبيت الأمة.

وينظم حزب الوفد في مساء نفس اليوم، معرضًا لصور ثورة 1919، ويتضمن المعرض، عددًا من الصور النادرة، وتوثيقًا فوتوغرافيًا لأحداث الثورة، ومن المقرر أن يحضر افتتاح المعرض عدد من الوزراء وقيادات حزب الوفد وعدد من الشخصيات العامة. ويستمر المعرض لمدة أسبوع وسيكون متاحًا للجمهور بدءًا من يوم 10 مارس، ويقام بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي.

وقرر حزب الوفد تنظيم احتفالية كبري بمئوية ثورة 1919 يوم الجمعة 22 مارس بمركز المنارة للمؤتمرات، وتتضمن الاحتفالية كلمة لرئيس الوفد بمناسبة مرور مائة عام علي الثورة الكبري، بالإضافة إلي عرض فيلم وثائقي عن ثورة 1919 ومؤسسها سعد زغلول وتفاصيل ما حدث بدءًا من 13 نوفمبر 1918 وحتي اندلاع الثورة، واستعراض نتائجها.

وتختتم الاحتفالية بتنظيم حفل غنائي يشارك فيه عدد من المطربين، بالإضافة إلي فقرات تتضمن أغاني ثورة 1919 وسيد درويش وتقدمها فرقة الموسيقى العربية.