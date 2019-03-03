أخبار مصر | أستاذ عقيدة وفلسفة بالأزهر: تنظيم الأسرة في وقتنا الحاضر أصبح ضرورة شرعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ عقيدة وفلسفة بالأزهر: تنظيم الأسرة في وقتنا الحاضر أصبح ضرورة شرعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت الدورة التدريبية الحادية عشرة للتوعية السكانية وتنظيم الأسرة لأئمة وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف قنـــــا بالمركز الثقافي بمسجد ناصر بمدينة قنا بمشاركة عدد كبير من أئمة وزارة الأوقاف بقنا، وذلك لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية.

حاضر في الندوة كلا من الدكتور فضلون محمد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر فرع قنا، ومحمود عمرون مدير تنظيم الأسرة بقنا، وإشراف الشيخ محمد عثمان البسطويسي المنسق بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان.

وفي بداية كلمته رحب الشيخ محمد عثمان البسطويسي بالسادة المحاضرين والسادة الأئمة المشاركين في الدورة ، مثمنا دور معالي وزير الأوقاف في تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر المستنير ، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على وقوف الدعاة على آخر المستجدات العصرية التي تطرأ على المجتمع ومواجهتها بالفكر السليم الصحيح ، وهو ما تسعى إليه وزارة الأوقاف .

وفي كلمته أشاد الدكتور فضلون محمد محمد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر فرع قنا بجهود وزير الأوقاف في معالجة القضية السكانية وحرصه على عقد هذه الدورات التي تسهم في تثقيف الدعاة وتبصيرهم بما يدور حولهم ، موضحا أن تنظيم الأسرة في وقتنا الحاضر أصبح ضرورة شرعية ، حتى يعيش الإنسان حياة سعيدة ، مبينا الفرق بين التنظيم والتحديد الذي يرفضه الإسلام ، موضحا أن الأدلة الشرعية على تنظيم الأسرة كثيرة ، ومنها قوله تعالى : ” وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ” ، وذلك حتى يأخذ الطفل حقه في الرعاية والعناية والرضاعة، ومن السنة ما رواه سيدنا جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) : ” كنا نعزل على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والقرآن ينزل ” ، ولو كان هذا الفعل حرامًا لنهى عنه النبي (صلى الله عليه وسلم) .

وفي كلمته أكد الدكتور محمود عمرون مدير تنظيم الأسرة بقنا أن تنظيم الأسرة حق للزوجين معا لبناء أسرة قوية ، فهما صاحبا القرار في ذلك ، مشيرًا إلى أن تنظيم الأسرة ينتج عنه الحفاظ على صحة المرأة حتى لا تتعرض لمخاطر الحمل المتكرر أو المتقارب ، إضافة إلى خفض معدل الوفيات بين الأمهات ، موضحا أن وسائل تنظيم الأسرة حلال ، وأنها لا تتنافى مع التعاليم الدينية السمحة .