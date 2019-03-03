أخبار مصر | مصر للطيران تطرح تخفيضات على رحلاتها إلى دول بالشرق الأوسط وإفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر للطيران تطرح تخفيضات على رحلاتها إلى دول بالشرق الأوسط وإفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت مصر للطيران بإطلاق عروض ترويجية وتخفيضات وأسعار خاصة على أسعار تذاكر طيران عدد كبير من وجهاتها بالشرق الأوسط وإفريقيا، شملت هذه التخفيضات طرح أسعار تنافسية علي رحلات الشركة من القاهرة إلي أبوظبي بأسعار تبدأ من 5029 جنيه علي رحلات الذهاب والعودة و2968 جنيه علي رحلة الذهاب فقط في حال شراء التذاكر من الآن وحتي 20 مارس علي أن يكون السفر حتي 31 مارس الجاري.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، تابع: وعلي رحلاتها من القاهرة إلي البحرين بأسعار تبدأ من 4298 جنيه علي الدرجة السياحة و10662 جنيه علي درجة رجال الأعمال ويمكن للعملاء الاستفادة من الأسعار في حال شراء التذاكر حتي 24 مارس الجاري والسفر حتي 20 مايو القادم، كما يمكن لعملاء مصر للطيران السفر من القاهرة إلي الكويت بأسعار تبدأ من 4538 جنيه علي الدرجة السياحية و10602 جنيه علي درجة رجال الأعمال في حال شراء التذاكر حتي 13 مارس وعلي أن يكون السفراعتبارا من 6 ماري الجاري وحتي 31 مايو القادم، بالأضافة إلي عرض السفر من الاسكندرية الي الكويت بأسعار تبدأ من 3969 علي الدرجة السياحية في نفس الفترة، وكذلك علي رحلات الشركة من القاهرة إلي مسقط بأسعار تنافسية علي رحلات الذهاب والعودة تبدأ 4942 جنيه و2959 جنيه في حال شراء التذاكر حتي 20 مارس وعلي أن يكون السفر حتي نهاية الشهر الجاري.

ويمكن للعملاء الشركة الحصول علي تخفيض قدرة 40% علي تذاكر السفر من القاهرة الي عمان ويمكن للعملاء الحجز وشراء التذاكر حتي 13 مارس وتمتد فترة السفر حتي 13 يوليو القادم، ونفس التخفيض علي رحلات الشركة من القاهرة الي بيروت في حال شراء التذاكر حتي 13 مارس ليكون السفر حتي 13 مايو القادم.

أما عن اخر عروضها التي طرحتها لأفريقيا فقد طرحت الشركة اسعار تنافسية علي رحلاتها من القاهرة إلي جوهانسبرج علي الدرجة السياحية تبدأ من 7024 جنية في حال شراء الحجز والتذاكر من الآن وحتي 15 مارس والاستمتاع بتجربة السفر علي طائرات الشركة من 20 ابريل وحتي 6 يونيو القادم.