أخبار مصر | مصر وفرنسا تنفذان تدريب مشترك بأحد القواعد الجوية المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر وفرنسا تنفذان تدريب مشترك بأحد القواعد الجوية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى إطار دعم العلاقات العسكرية المتميزة وتعزيز التعاون بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، وصل إلى إحدى القواعد الجوية المصرية تشكيل من الطائرات المقاتلة طراز "رافال" الفرنسية للمشاركة في تنفيذ تدريب جوى مشترك يستمر لعدة أيام مع القوات الجوية المصرية.

بدأ التدريب بعقد عدد من المحاضرات النظرية لمرحلة ماقبل الطيران وذلك لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة من الجانبين.

كما إشتمل التدريب على تنفيذ العديد من طلعات القتال الجوى المشترك، والتدريب على مختلف أساليب القتال الجوى، لصقل مهارات مجموعات القيادة والسيطرة، وتخطيط وإدارة العمليات الجوية بكفاءة عالية، كما تضمن التدريب الإعداد والتخطيط لتنفيذ عملية جوية مشتركة للدفاع عن الأهداف الحيوية ومهاجمة عدد من الأهداف المعادية وتدميرها.

وأشاد الجانب الفرنسى بما وصلت إلية الأطقم المصرية من تدريب فنى وعملى راقى على مقاتلات الرافال،بما يعكس قدرة وكفاءة الطياريين المصريين والأطقم الجوية على التعامل مع أحدث المقاتلات في توقيت قياسى.

يذكر أن التدريب يعد الأول من نوعه لمقاتلات الرافال متعددة المهام بما يعكس قدرة الجانبين على تنفيذ عمل جماعى مشترك لدعم الأمن والإستقرار بالمنطقة.

حضر مراحل التدريب قائد القوات الجوية المصرية ونائب السفير الفرنسى والملحق العسكرى الفرنسى.