أخبار مصر | 'انتخابات الصحفيين' تصدر إرشادات للناخبين في الانعقاد الثاني للعمومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'انتخابات الصحفيين' تصدر إرشادات للناخبين في الانعقاد الثاني للعمومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو مجلس النقابة، إرشادات للناخبين، قبل الانعقاد الثاني للجمعية العمومية.

•15 مارس الانعقاد الثانى للجمعية العمومية.

•تسجيل الحضور يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهرًا ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.

•في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور (25%) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة يبدأ اجتماع الجمعية العمومية مباشرة بمسرح النقابة بالطابق الأرضي لمناقشة جدول الأعمال.

•حضور اجتماع الجمعية العمومية يقتصر فقط على الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين .. ولن يسَمح لغير الأعضاء حضور الاجتماع.

•لا تبدأ عملية التصويت إلا عقب إنتهاء اجتماع الجمعية العمومية وتلاوة التوصيات.

•عقب اكتمال الجمعية العمومية تتوقف عمليات تسجيل الحضور ويحق للزملاء الذين لم يسجلوا أسماءهم التوجه مباشرة إلى اللجان الانتخابية.

•في حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية بحضور ( 25 % ) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة يؤجل انعقادها إلى الجمعة 29مارس 2019، ويكون انعقادها صحيحاً بنفس النسبة السابقة وهو (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك.

•إنعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات لن يكون صحيحاً الا بحضور ( 25% ) للاعضاء المسددين لإشتراك النقابة.

•في حالة عدم حصول أحد المرشحين لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات في اليوم الثاني 16مارس 2019 من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة السابعة مساءً ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

•يكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

•فرز الأصوات يتم بصورة علنية بقاعة حسنين هيكل بالطابق الرابع.

•ضرورة سداد اشتراك النقابة لعام 2018 على الأقل، ويجوز سداد الاشتراك في نفس يوم التصويت.

•كتابة الاسم (ثلاثي) في حالة تشابه الأسماء.

•أية إضافة أو إشارة في ورقة الانتخاب تبطلها.

•ضرورة اختيار مرشح واحد لمنصب النقيب.

•ضرورة اختيار (6) أسماء فقط لعضوية المجلس في ورقة الانتخاب والاختيار غير مقيد بعدد المرشحين تحت السن أو فوق السن.

•تحديد فوق السن أو تحت السن يكون عند الفرز فقط بإختيار أول ثلاثة زملاء أعلى أصوات تحت السن، وإذا حصل زميل تحت السن على أصوات أعلى من الزملاء فوق السن تتم إضافته للفائزين ويمكن أن يكون جميع الفائزين تحت السن.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.