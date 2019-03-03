أخبار مصر | غدًا.. الأزهر الشريف يطلق برنامج "التوعية الأسرية والمجتمعية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. الأزهر الشريف يطلق برنامج "التوعية الأسرية والمجتمعية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعقد غدًا الاثنين في الساعة العاشرة والنصف صباحًا، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مشيخة الأزهر، لإطلاق برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، الذي ينفذه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة، لمواجهة التفكك الأسري والحد من ظاهرة الطلاق وتأهيل المقبلين على الزواج.

يشارك في المؤتمر الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، وعدد من قيادات الأزهر الشريف.

يأتي ذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

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