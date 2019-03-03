أخبار مصر | غدًا.. الرواق الأزهري يعقد ندوة عن "الشائعات وخطورتها على استقرار المجتمعات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. الرواق الأزهري يعقد ندوة عن "الشائعات وخطورتها على استقرار المجتمعات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد رواق الجامع الأزهر غدا الاثنين في تمام السادسة مساء، ندوة تحت عنوان "الشائعات وخطورتها على استقرار المجتمعات"، يحاضر فيها، الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على الرواق الأزهري، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات "شبهات وردود"، التي تستهدف تعزيز التواصل بين علماء الأزهر وجمهور الرواق، والحث على تهذيب النفوس وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية السوية، والإسهام في توعية أبناء المجتمع، وذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكافة أبناء الأزهر، بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وتلمس همومهم، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية.