أخبار مصر | وزير القوى العاملة يهنئ محافظ قنا بالعيد الوطني للمحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يهنئ محافظ قنا بالعيد الوطني للمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ محمد سعفان وزير القوى العاملة، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، وشعبها بمناسبة العيد الوطني للمحافظة، الذي يوافق اليوم الأحد 3 مارس من كل عام.

وقال سعفان، في برقية تهنئة للمحافظ: "هذا اليوم يعتبر من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية عامة، وشعب قنا خاصة، في ذكرى انتصار العزيمة والإرادة المصرية، متمثلة في أهالي نجع البارود ودحرهم الأسطول الفرنسي، وإفساد مخططه الاستعماري في صعيد مصر".

وأعرب الوزير للمحافظ، بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعي الدءوب لتحسين الخدمات للارتقاء بها بوجه عام، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم والرقي.

نرشح لكم: مشاكل الصيادين المصريين فى اليونان تطرح أمام المؤتمر الأوروبي

أوصى المؤتمر الأوروبي الذى عقد فى العاصمة اليونانية أثينا -لبحث المشاكل المتعلقة بالعمالة الموسمية من دول العالم الثالث داخل دول الاتحاد الأوروبي وكيفية التعامل معها- بتعزيز التواصل بين النقابات والمؤسسات المعنية فى دول الاتحاد الأوروبي ونظيرتها فى دول العالم الثالث لحل مشاكل العمالة الموسمية، ومعالجة التأثيرات الناتجة عن العمالة غير المدربة وتوفير التغطية التأمينية عليها، وتطبيق أنظمة الأمن والسلامة على جميع المعدات التى تستخدمها العمالة الموسمية.

وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بأثينا، أشار فيه المستشار العمالي أشرف فؤاد إلي أن مشاكل الصيادين المصريين في اليونان عرضت علي المؤتمر، وكذلك التى تتعرض لها العمالة الموسمية من دول العالم الثالث خاصة فى إيطاليا وفرنسا.

وعرض رئيس اتحاد الجالية المصرية في أثينا مشاكل الصيادين المصريين وتمثلت في وجود العديد من الصيادين ليس لديهم تأمينات، فضلا عن أنهم يتقاضون أجور أقل بكثير من الأجر الذى يستحقونه.

كما طالب بإيجاد حل للمشاكل المتولدة عن السماسرة والتى يدفع ثمنها الصياد فى الغالب، بالإضافة إلى أن العمالة الزراعية المصرية الكثير منهم ليس لديهم تأمينات وأجرهم متدنى ويتعرضون للابتزاز أحيانا، مشددا علي ضرورة تحقيق مزيد من التعاون بين منظمات المهاجرين وبين السلطات والنقابات المعنية فيما يتعلق بالعمالة الموسمية ووضع تشريعات جديدة لمكافحة الوسطاء وتوفير برامج تدريبية للعمالة غير المدربة.