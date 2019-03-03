أخبار مصر | وزيرة البيئة تقوم بجولة تفقدية لمحمية سالوجا وغزال بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة تقوم بجولة تفقدية لمحمية سالوجا وغزال بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجولة لمحمية سالوجا وغزال بأسوان تفقدت خلالها الأماكن التي سوف يتم أعمال التطوير بها (مرسى المحمية-والبوابة الرئيسة-مظلة استقبال الزوار).

واستعرضت الوزيرة خلال جولتها خطط تطوير البنية التحتية للمحمية وشددت على ضرورة الانتهاء من المرحلة الأولى لتلك الأعمال خلال ثلاثة أشهر فقط كما تفقدت معظم أقسام المحمية ومتابعة جهود العاملين في المحمية والتقت بعدد من الباحثين بالمحمية لمتابعة كافة الأنشطة التي تتم داخلها وذلك في إطار العمل على الترويج للسياحة البيئية داخل المحميات.

كما تفقدت الوزيرة المحمية بالكامل للوقوف على البنية التحتيه المطلوبه من مرسي نهري وإعادة تأهيل المدخل خاصة أن هذه المحمية تتمتع بطبيعة ساحرة ومناظر جذابة تقع فى وسط نهر النيل وتحتوي على أنواع مختلفة من النباتات والحيوانات وتولي الوزيرة اهتماما خاصا بتلك المحمية لأنها بجانب الأثار فى أسوان ستكون مقصدا سياحيا عالميا يضم النبات والحيوان وتاريخ عروس النيل.