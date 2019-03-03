أخبار مصر | "التعليم" و"الجايكا" يتفقان على التوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" و"الجايكا" يتفقان على التوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت التربية والتعليم بيانا صحفيا أكدت من خلاله أنه في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم الفني بمصر ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية بالمدارس الفنية، فقد تم الاتفاق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) "الجايكا"، على توسيع التعاون بين الطرفين لإطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركات يابانية في جميع محافظات مصر، والعمل على تطوير المناهج الخاصة بالتعليم الفني وجعلها تطابق معاير الجودة العالمية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق النظم اليابانية لإدارة المدراس الفنية بمصر.

وبصدده وقعت حيببة عز مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومنسق مشروع إصلاح التعليم، وكيوكو ناكانو رئيسة وفد من ممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) "الجايكا"، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، على استحداث بعض النقاط بمذكرة التفاهم بين الطرفين؛ لجعل المدارس الفنية بمصر على مستوى دولى من الكفاءة، واكتساب المزيد من الخبرات اليابانية التقنية وفق إطار المشروع، ذلك بالإضافة إلي توجيه الكثير من الاهتمام لتنمية مهارات معلمي المدارس الفنية عن طريقة إتاحة المزيد من الفرص والبعثات التدريبية بمصر واليابان.

وكان قد تم توقيع مذكر تفاهم حول آليات التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) "الجايكا" لتطوير منظومة التعليم الفني بمصر بــ ديسمبر 2016؛ وذلك بهدف تطوير التعليم الفني والتركيز على تطوير خمسة مدارس فنية بمصر، ثلاثة مدارس منهم بمحافظة بورسعيد، ومدرسة بمدينة العبور، وآخرهم مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بالمنوفية، عن طريق إمداد تلك المدارس بالمعدات والآلات التي تخدم العملية التعليمية والمناهج الدراسية المطبقة بها، وتدريب المعلمين على سبل التدريس الحديثة، وكذلك توفير المزيد من الفرص التدريبية حول سبل تطبيق نظام الإدارة الياباني بالمدارس الفنية المصرية.