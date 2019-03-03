أخبار مصر | رئيس "سياحة النواب": قطاع الطيران المدني وصل للعالمية بإشادات بريطانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "سياحة النواب": قطاع الطيران المدني وصل للعالمية بإشادات بريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، التهنئة للفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، على خطاب الشكر الذي تلقته شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، من الخطوط الملكية البريطانية، والذي أشادت فيه بمستوى الأداء والخدمة وجودة الوجبات المقدمة على طائرة رئيسة وزراء بريطانيا والوفد المرافق لها خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر القمة العربية الأوروبية التى أُقيمت بشرم الشيخ الأسبوع قبل الماضي.

وأشار "صدقي"، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن هذا الخطاب جاء من دولة كبيرة في حجم ومكانة بريطانيا، وهو ما يعتبر بمثابة دليل قاطع وشهادة بريطانية على وصول قطاع الطيران المدني المصرى إلى العالمية، متوجهًا بالشكر للفريق يونس المصري، ولجميع القيادات والعاملين بهذا القطاع المهم.

وأكد رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، أن قطاع الطيران المدني بمصر يشهد مرحلة جديدة من التطوير والتحديث المستمرين بقيادة الفريق يونس المصرى مما كان له اثاره الإيجابية الكبيرة على تشجيع وجذب السياحة العالمية لمصر خاصة بعد وجود خطوط جديدة لشركة مصر للطيران ربطت بين مصر وعدد كبير من دول العالم.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت الأسبوع الماضي، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون الأماكن المعدة للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب جنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.