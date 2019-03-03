مصر | للتحقيق معه في حادث القطار.. النائب العام يستدعي رئيس هيئة سكك حديد مصر

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، باستدعاء رئيس هيئة سكك حديد مصر للتحقيق معه في حادث القطار.

وأودى حريق محطة مصر، الأربعاء الماضي بحياة 22 شخصًا وإصابة 43 آخرين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن "الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث وأثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، ما أدى إلى تشابكهما".

وأضافت: "حال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث، فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الأخير رقم 2305 الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك ما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية".

وتابعت التحقيقات: "اصطدم الجرار بالمصد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة، فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران ووفاة 22 شخصًا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث، متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم".

وتقدم المهندس هشام عرفات وزير النقل، الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2017، باستقالته من الحكومة، وقبلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.