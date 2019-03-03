مصر | تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في "عنف الطالبية" لـ10 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في "عنف الطالبية" لـ10 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه بأحداث العنف التي وقعت في منطقة الطالبية في أغسطس من عام 2014 والمعروفة بـ "أحداث عنف الطالبية" إلى جلسة 10 مارس للاستماع إلى مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وسكرتارية عمر عاشور.

وكانت المحكمة عاقبت متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و6 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر والتحريض على العنف بالطالبية.