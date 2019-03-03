مصر | تجديد حبس 12 متهما بقضية تنظيم "اللهم ثورة" 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 12 متهما بقضية تنظيم "اللهم ثورة" 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 12 متهمًا 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة فى قضية تنظيم يسمى "اللهم ثورة".

المتهمون المحبوسون كل من محمد عبدالقادر، ومحمود رمضان، ومحمود فتحي، وحسن مصطفى، محمد أحمد، وأحمد حامد، ومحمد بدر، وجمال أحمد، وصلاح خليل، ويوسف السيد، وعبد المتولى عبد المنعم، ومحمد منصور.

ويواجه المتهمون بالقضية رقم 277 لسنة 2019 اتهامات بتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.

وكانت النيابة قررت في وقت سابق حبس 25 متهما على ذمة التحقيقات فى ذات القضية، نسبت إليهم اتهامات الإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهرى يناير وفبراير.