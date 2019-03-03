مصر | 10 مارس.. استكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين بـ "تفجير أبراج الضغط العالي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 مارس.. استكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين بـ "تفجير أبراج الضغط العالي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع المحاكم بطره محاكمة 45 متهما من بينهم 10 هروب، في جلسة محاكمتهم في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي" وذلك لجلسة 10 مارس الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وسكرتارية أيمن القاضي.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.