انت الان تتابع مجازاة 203 موظفين ومشرفين في مراكز الشباب بالقليوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قرر الدكتور محمود الصبروت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مجازاة 203 عمال ومشرفين وموظفين بعدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة، بالخصم يوما وحتى 5 أيام من الراتب بحسب المخالفة بجانب عقوبة الإنذار لبعضهم، وذلك بعد إحالتهم للتحقيق خلال شهر فبراير المنقضي في ارتكاب مخالفات عديدة رصدتها الزيارات المفاجئة ولجان المتابعة بالمديرية، في مقدمتها الانصراف خلال أوقات العمل الرسمية أو غلق المراكز نهائيا وعدم تقديم الأنشطة والتوقيع للغير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأكد وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية، فى تصريحات لـ"التحرير"، اليوم الأحد: "المتابعات المفاجئة لمراكز الشباب ستظل مستمرة للارتقاء بها وضبط إيقاع سير العمل داخلها، والتأكد من تقديم الخدمات الرياضية والثقافية والاجتماعية لأبنائنا، وحتى تؤدى مراكز الشباب دورها على أكمل وجه وتجذب المواطنين للاشتراك فى الأنشطة". وأشار

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