«الكهرباء» للمشتركين: «ادهن بيتك علشان تركب عدادك»

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الكهرباء توقف تركيب العدادات حتى طلاء المباني.. حمزة: قرار رئاسى وملتزمون به.. وصاحب بيت لرئيس شركة شمال للكهرباء: هادهن الواجهة إزاي وأنا عايش على الطوب الأحمر

يومًا تلو الآخر على مدى 60 يومًا، يذهب الحاج سيد في العقد السادس من العمر، قاصدًا شركة الكهرباء ببهتيم، ممنيا نفسه بالحصول على عدادات الكهرباء للبيت الذي شيده منذ 4 أعوام، و"اللي طلع به من الدنيا.. علشان يجوز أولاده ويلمهم جنبه"، كما يقول الحاج سيد. طول المسافة من منزل الحاج سيد إلى إدارة الكهرباء وكبر سنه، وما يتكبده من معاناة وإرهاق لا تتناسب مع عمره، لم يكن عائقًا أمامه، فهذا التعب لا يعد شيئا في سبيل حلم تركيب عدادات الكهرباء الأربعة لمنزله، المكون من دور أرضي و3 طوابق، ليرحم نفسه من نار الممارسة التي يدفعها شهريًا.

أحلام سيد في نيل العدادات تبدلت من السعادة إلى الصدمة، بعد أن زاره موظف تنفيذ المقايسات بقسم الشبكات بفرع بهتيم الأسبوع الماضي، وقبل يوم من الموعد المحدد لتركيب العدادات، حيث أبلغ الموظف الحاج سيد، بأنه لن يتمكن من تركيب العدادات لمنزله، معللا السبب بأن المنزل واجهته "مش مدهونة"، وتابع الموظف بأن لديه

أحلام سيد في نيل العدادات تبدلت من السعادة إلى الصدمة، بعد أن زاره موظف تنفيذ المقايسات بقسم الشبكات بفرع بهتيم الأسبوع الماضي، وقبل يوم من الموعد المحدد لتركيب العدادات، حيث أبلغ الموظف الحاج سيد، بأنه لن يتمكن من تركيب العدادات لمنزله، معللا السبب بأن المنزل واجهته "مش مدهونة"، وتابع الموظف بأن لديه تعليمات بعدم تركيب أي عدادات لأي منازل رسمية كانت أو مخالفة، إلا بعد التأكد من أن العقارات مدهونة الواجهة، حتى لا يتعرض الموظف للتحقيق والخصم من الراتب والحوافز، كون التعليمات مشددة في هذا القرار.

2.4 مليون طلب تركيب عدادات كودية

حال الحاج سيد سيطال الكثير من المواطنين، لا سيما أصحاب العقارات المخالفة، والذين -في الغالب- لديهم عقارات غير مدهونة، ما سيعرضهم لعدم تركيب عدادات المرافق لحين طلاء الواجهات، ولدى وزارة الكهرباء، حسب آخر إحصائية صادرة عنها العام الماضي، 2.4 مليون طلب لتركيب عدادات كودية، وما تم تركيبه 1.7 مليون عداد فقط حتى الآن، ويتبقى 700 ألف مواطن لم يركبوا عداداتهم، وهم من سيطالهم القرار بشكل مباشر. اقرأ أيضًا..قبل المرة «السادسة».. زيادات سعر الكهرباء في 5 سنوات

وفيما يخص تفاصيل القرار، قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في يناير الماضي، إن تكليف رئيس الجمهورية للمحافظين، الذي وجه به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والخاص بتشطيب وطلاء واجهات المنازل في المحافظات تنفيذًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

تشطيب الواجهات قبل توصيل المرافق

وأضاف شعراوي أن القانون يُلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها من الأحياء والمدن، لافتًا إلى أن الهدف من هذا الاجراء هو إعادة الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمباني والعقارات بالمحافظات، في ظل وجود مبان كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية.

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"التحرير" تواصلت مع المتحدث الرسمي للكهرباء، الدكتور أيمن حمزة، الذي قال، إن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار وقف تركيب العدادات إلا بعد التأكد من دهان واجهات المباني، كونه قرارا من الرئاسة، منوهًا بأن القرار مُطبق بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، منذ صدوره في يناير الماضي.

القرار الرئاسي ملزم

وعن تضرر الوزارة من وقف تركيب العدادات، لا سيما للمباني المخالفة، حيث كانت خطة الوزارة استبدال المقايسات بالعدادات الكودية، وتعرف المقايسات بأنها "دفع مبلغ مالي ثابت شهريًا، دون المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للكهرباء، ما يعرض الوزارة لظلم محاسبي كبير وعدم تحصيل مبالغ حقيقية نظير الاستهلاك"، إلا أن حمزة رد على "التحرير" قائلا: "هذا قرار رئاسة وملتزمون به". اقرأ أيضًا..فاتورة الكهرباء تحرم 536 ألف «شقة وفيلا» من التموين

وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول بإدارة بهتيم للكهرباء، إن الإدارة بدأت تطبيق وقف تركيب العدادات بعد وصول القرار لهم مطلع فبراير الماضي، وقبل تركيب العدادات بيومين ينتقل موظف من إدارة الشبكات المسؤولة عن تركيب العدادات إلى المنزل أو العقار، وفي حالة كان العقار "مدهون الواجهة" يصوره الموظف ويطبع الصورة بالألوان وتُرسل للإدارة المحلية، للتأكد من أن إجراءات توصيل العدادات صحيحة.

هادهن الواجهة إزاي..أنا عايش في البيت على الطوب الأحمر

المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- أفاد في تصريحاته لـ"التحرير"، بأن رئيس شركة شمال القاهرة، المهندس حسام عفيفي، الذي تقع بهتيم تحت مظلته، كان في زيارة تفقدية لإدارة بهتيم الخميس الماضي، والتقى أحد المواطنين، والذي أبدى غضبه من عدم حصوله على عدادات الكهرباء، بسبب عدم طلائه لواجهة العقار، ورد رئيس الشركة بأن الأمر ليس في يد وزارة الكهرباء، ولكنه قرار من "الرئاسة والمحافظة"، ولا بد من طلاء العقار لتركيب العدادات، ما قابله المواطن بالرد: "هادهن الواجهة إزاي.. أنا عايش في البيت على الطوب الأحمر".

8 آلاف مقايسة متوقفة في بهتيم

معاناة لقطاع الكهرباء والمواطن في آن واحد، حسبما وصفه المصدر، فإدارة بهتيم على سبيل المثال، منذ شهر -تاريخ قرار وقف تركيب العدادات إلا بعد طلاء المباني- لديها أكثر من 8 آلاف مقايسة لتركيب العدادات متوقفة التنفيذ بسبب القرار، وأغلب أصحاب تلك المقايسات مواطنون بسطاء وغلابة، لافتًا إلى أن إدارة بهتيم وباقي الإدارات الـ34 التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء رفعت مذكرة لرئيس الشركة لرفعها، لوزير الكهرباء، لإيجاد حل في هذا القرار. اقرأ أيضًا.. شاكر: الحديث عن أسعار الكهرباء الجديدة "رجما بالغيب"

وكشف المصدر عن أن آخر موعد لتركيب العدادات للمباني المخالفة في إبريل المقبل، أي بعد شهر من الآن، وذلك وفقًا لقرار المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء، وبعدها سيغلق باب تركيب العدادات الكودية أمام المواطنين، متسائلًا: "الناس الغلابة اللي بيوتها مخالفة هتلحق تدهن بيوتها في شهر.. وإحنا في الكهرباء هنعمل معاهم إيه بعد شهر؟".