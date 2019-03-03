شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من النيابة الإدارية يستمع لأقوال اللجنة الفنية المكلفة بفحص «جرار حادث محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقل فريق من أعضاء النيابة الإدارية لمقر هيئة السكك الحديدية برمسيس لمباشرة التحقيقات التي تجريها الهيئة بشأن حادث احتراق جرار القطار، الذي وقع صباح الأربعاء الماضي، ونتج عنه وفاة 22 شخصا وإصابة آخرين.

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واستمع فريق النيابة الذي ضم كلا من المستشارين سعد خليل، وتامر مصطفى كامل، وأحمد لطفي، أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة، لأقوال أعضاء اللجنة الفنية المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر لقطاع الصيانة والدعم الفني، وعضوية رؤساء الإدارات المركزية للهيئة، لفحص أسباب الحادث، وتسلمت النيابة التقرير المبدئي للجنة حول الحادث، كما تم الاستماع لأقوال مدير عام المعامل الكيميائية بهيئة السكك الحديدية.

وأمر فريق التحقيقات بإرفاق بيان بالملفات الطبية لكافة سائقي هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، ومراجعة نتائج تحاليل المواد المخدرة التي أجريت لهم خلال الفترات السابقة، وما تم اتخاذه من إجراءات حيالهم في هذا الخصوص.

وعلى صعيد آخر، قام المستشار أحمد الشعراوي، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، وتحت إشراف المستشار عصام المنشاوي، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة بفتح تحقيق موسع حول مدى صلاحية جرارات السكك الحديدية وسلامة إجراءات التوريد والتشغيل والصيانة في ضوء تقرير سبق إعداده من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.