شكرا لقرائتكم خبر عن «حساسين»: سأتقدم بمشروع قانون لتجريم نشر فيديوهات تسيء للدولة أو المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون، لتجريم نشر أي فيديوهات عبر جميع وسائل «السوشيال ميديا» تسيء للدولة أو المواطنين، وقال إن تناول الآلة الإعلامية «الكاذبة والمفضوحة» لجماعة الإخوان الإرهابية لفيديوهات عن حادث حريق جرار محطة السكة الحديد أساء لمصر وشعبها.

وأضاف «حساسين» أن هناك فيديوهات أخرى بثتها جماعة الإخوان الإرهابية عبر وسائل السوشيال ميديا لمسؤولين كبار بالدولة بعد اختزالها، وذلك لتنفيذ مخططاتها الشيطانية لتضليل الرأي العام، مطالبًا الحكومة بالإغلاق الفوري والعاجل لجميع كتائب الإعلام الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح «حساسين» أن مشروع القانون الذي يقترحه يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مليوني جنيه لمروجي هذه الفيديوهات.