شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار: افتتاح المعبد اليهودى نهاية 2019 و«اليوناني الروماني» بنهاية الربع الأول من 2020 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، افتتاح المعبداليهودي «ياهو هانبي» بالإسكندرية بعد انتهاء مشروع الترميم والتطوير ودرء الخطورة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه نهاية العام الجاري 2019.

وقال الوزير، خلال زيارته التفقدية لمقابر كوم الشقافة والمتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية، الأحد، أن الحدث الأكبر هو المتحف اليوناني الروماني، والذي يعد أشهر متاحف العالم، والذي من المقرر افتتاحه للجمهور نهاية الربع الأول من العام المقبل 2020.

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وأكد الوزير تخصيص نحو 500 مليون جنيه لتطوير وترميم مواقع ومتاحف ومعابد الإسكندرية، وذلك انطلاقًا من اهتمام الدولة بآثار الثغر، فضلاً عن المنح التي تتلقاها الوزارة من جهات مانحة أجنبية.

وحول مشروع خفض المياة الجوفية بمقابر كوم الشقافة، قال «العناني» إنه لأول مرة يشاهد مقابر كوم الشقافة الأثرية بدون مياه، منذ عام 1900، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 6 آبار عميقة بعمق 42 مترا للتخلص من المياه الجوفية، واستخدام مبنى مولدات جديدة، لافتًا إلى أن المشروع بدأ منذ نوفمبر 2017 من خلال منحة من وكالة التنمية الأمريكية بلغت 5.7 مليون دولار. ولفت إلى افتتاح مشروع خفض المياة الجوفية بمعبدإدفو في أسوان بتكلفة 9 ملايين دولار 25 مارس الجاري.

ورافق وزير الآثار خلال جولته في الإسكندرية للإعلان عن انتهاء مشروع خفض المياة الجوفية في مقابر كوم الشقافة كل من الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة نادية خضر، رئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية واليونانية والرومانية لآثار الوجه البحري وسيناء والساحل الشمالي، والدكتور غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية للترميم والصيانة بوزارة الآثار، والعميد هشام سمير إبراهيم، مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية، وكذا القائم بعمل السفير الأمريكي في القاهرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب بينهم سحر طلعت مصطفى وحسنى حافظ.