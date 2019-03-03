شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم أمام دير الأنبا صموئيل بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 4 آخرون في حادث تصادم بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام مدخل دير الأنبا صموئيل بالمنيا.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد إيهاب طه، مأمور مركز شرطة العدوة، بحادث تصادم سيارتين أمام مدخل دير الأنبا صموئيل بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، مما أدى إلى مصرع نبيل رزق الله صالح، 55 سنة، مزارع، ولندا وهبة سعد، 70 سنة، ربه منزل، مقيمان بقرية يرمشا التابعة لمركز العدوة، وإصابة 4 آخرين، بينهم فايز نصيف رزق، 63 سنة، ولورنس نبيل نصيف، 42 سنة، و2 آخرين جارٍ التعرف عليهما، مقيمان بذات العنوان.

قال الدكتور ناجح حمدي طه، مدير مستشفى العدوة، إنه تم نقل مصابين إلى مستشفى المنيا العام لاستكمال العلاج عقب الإجراءات العاجلة لهم، فيما يتم علاج 2 آخرين بالمستشفى. تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى العدوة المركز، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.