شكرا لقرائتكم خبر عن 58 عملاً فنيًا في معرض «سجلات مصرية» بـ«فنون جميلة» بالزمالك‎ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الفرقة الثالثة بكلية الفنون الجميلة التابعة لجامعة حلوان بالزمالك، معرضًا تصويريًا تحت عنوان «سجلات مصرية» بقاعة العرض الرئيسية، والذي يستمر حتى السبت المقبل، من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا، عدا الجمعة، لنشر رسالة الفنون الجميلة في المجتمع.

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يضم المعرض 58 عملاً فنيًا ما بين زيتية وأعمل نحت لعدد من الطلاب، منهم محمود طلعت، ومحمد سيد أحمد، وعمر عبدالباقي، وهدير إيهاب، وأحمد نادر، ومن فن النحت الطالب محمد صبري سيد.

وتدور فكرة المعرض حول الرؤية الفنية المتحررة والتشكيلية من خلال مكونات وبواطن التعبير الفني، يسكبونه بأحبارهم وألوانهم على الأسطح ويجسدونه نحتًا وتشكيلاً بالخامات المختلفة.

حضر الحفل عدد كبير من المبدعين والمهتمين بالحركة الفنية، وطلاب الكلية تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل، القائم بأعمال عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع.

معرض «تصور» يجسد (سجلات مصرية) في الزمالك

معرض «تصور» يجسد (سجلات مصرية) في الزمالك

معرض «تصور» يجسد (سجلات مصرية) في الزمالك

معرض «تصور» يجسد (سجلات مصرية) في الزمالك