شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي وفدًا كينيًا: نولي أهمية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الثنائية التي تربطها بشقيقتها كينيا في مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجاري والاستثمار.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مونيكا جوما، وزيرة خارجية كينيا، الأحد، وذلك على رأس وفد يضم كلاً من النائب العام ومدير عام المخابرات الوطنية الكينية، وبحضور كل من سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

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وأشار الرئيس إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الكيني، والرئيس كينياتا شخصياً، خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، خاصةً فيما يتعلق بأولويات العمل داخل الاتحاد سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الأفريقية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بلقاء الوفد الكيني، طالباً نقل تحياته إلى الرئيس أوهورو كينياتا، وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة الخارجية الكينية أعربت عن تشرفها بلقاء الرئيس، ناقلةً له تحيات أخيه الرئيس الكيني، ومنوهةً إلى وجود آفاق واسعة لتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين على شتى الأصعدة رسمياً وشعبياً.

وأشادت جوما بنجاح القمة الأفريقية الأخيرة بأديس أبابا تحت قيادة الرئيس، منوهةً إلى أن هذا النجاح يمثل امتداداً للدور المصري الأصيل والمتجذر داخل الاتحاد الأفريقي، والذي كان له أكبر الأثر في تطلع الدول الأفريقية نحو مصر للمساهمة في دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها ومعالجة مختلف قضاياها من خلال وضع الثقة فيها لقيادة دفة العمل الأفريقي المشترك خلال عام 2019.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها آخر تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وكذلك سبل تضافر الجهود بين البلدين لمكافحة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف في القارة الأفريقية، خاصةً من خلال تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي المشترك، بالإضافة إلى تفعيل أطر التنسيق القاري لمواجهة تلك الآفة العابرة للحدود تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.