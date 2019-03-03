السيسى يستقبل رئيس منظمة التنمية والتعاون للربط العالمى للطاقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، يستقبل "ليو زينيا" رئيس منظمة التنمية والتعاون للربط العالمى للطاقة.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول الدعم المصرى لجهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وكذلك دعم التكامل الإقليمى وتطوير البنية التحتية فى أفريقيا من خلال تعظيم الاستثمارات فى المشروعات العابرة للحدود، مع إمكانية قيام مصر بدور هام كمحور للربط الكهربائى فى القارة الأفريقية وحلقة ربط مع أوروبا وآسيا، وذلك فى ضوء موقع مصر الجغرافى المتميز الذى يؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.
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