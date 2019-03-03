شاهد.. القاهرة تستعد لبطولة أفريقيا.. حمامات متنقلة بالميادين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة القاهرة عن بعض التجهيزات استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية المقرر لها فى يونيو المقبل، وكان من أبرز تلك التجهيزات نشر شاشات عرض عملاقة بالميادين والحدائق ومراكز الشباب لإذاعة المباريات مجانا، وكذلك نشر عدد من المراحيض العمومية بالميادين العامة ووحدات لتقديم مشروبات، لرؤية التجهيزات تابع الفيديو التالى..

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