شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تلتقى أول بعثة من مسئولى المدارس المصرية اليابانية لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأول بعثات القائمين على العملية التعليمية فى المدارس المصرية اليابانية إلى دولة اليابان للتدريب على الإدارة المدرسية وأنشطة التوكاتسو القائم عليها نظام التعليم فى هذه المدارس.

وخلال اللقاء، أكد المشرفون على وحدة المدارس المصرية اليابانية على أن التجربة اليابانية فى المدارس المصرية هى واحدة من أهم التجارب التعليمية الجديدة التى اهتمت بها الحكومة والدولة لكونها تقدم تعليما ذا جودة عالية، شاكرين الحضور وتمثيلهم المشرف الرائع في بعثتهم لليابان، وأثنوا على أن اختيار عدد (21) مدير و(21) معلم ومدرب يمثلون 21 محافظة الكائن بها الـ35 مدرسة بعد اجتيازهم أعلى تقييم من المحافظات.

وأشار المشرفون على الوحدة إلى أن المعلمين المصريين المبعوثين كانوا سفراء مشرفين لبلدهم في اليابان، وأصبحوا سفراء لنقل خبراتهم لزملائهم وأسرهم والمحيطين بهم في مجتمعهم بمصر، كما ستتوالى البعثات ابتداء من شهر يونيو القادم والتي يبلغ عدد الإجمالي للمبعوثين 680 وتستمر حتى 2022.

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وأكد المشرفون على الوحدة على اهتمام الوزارة باختيار معلمات رياض أطفال متحمسات في المدارس اليابانية ومدى إحساسهم بالأطفال لإنجاح الفكرة، وأثبتن أنهن متميزات داخل الفصول، ودورهن الممتد لأولياء الأمور؛ ليتفهموا آليات عمل المدارس اليابانية، واهتمامهن بتدعيم طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة واستيعابهم في بعض الفصول.

وخلال اللقاء، تم مناقشة مع المعلمين العائدين من البعثة، الخطة المستقبلية للمدارس المصرية اليابانية، وأفكارهم لتطوير العمل داخلها، وخاصة فى ظل المناهج الجديدة، والفلسفة التعليمية المتطورة، والتأكيد على أن الوزارة تعمل علي تحسين الخدمات المقدمة، الأنشطة المختلفة المتنوعة بشكل دائم فى كل المدارس.