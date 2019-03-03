إخلاء سبيل صاحب "كلبي التجمع" بكفالة مالية.. وحبس الخفير 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، رئيس النيابة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل صاحب كلبين تسببا في إحداث إصابات بالغة بضابط شرطة في التجمع الأول، بكفالة 2000 جنيه، لعدم وجودة بالمنزل وقت الواقعة.

كما أمرت النيابة بحبس الخفير 4 أيام على ذمة التحقيق، لتركه البوابة مفتوحة أمام الكلبين، ما تسبب في وقوع الهجوم.

كانت النيابة، قررت إيداع الكلبين في الحجر البيطري التابع لمديرية الطب البيطري في القاهرة، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، والاستعلام عن تراخيص الكلبين.

وقال الضابط المصاب "عمرو رامي"، أمام النيابة، إنه حاول الهروب من الكلبين ومقاومتهما، لكنه فشل بسبب قوتهما، وأنه فوجئ بالكلبين يهجمان عليه أثناء انتظاره صديقه بالقرب من إحدى الفلل بالبوابة 13 في منطقة البنفسج، حيث خرج كلبان شرسان من الفيلا دون قيود وأحدثا إصابته.