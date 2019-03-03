ضبط 30 طن منظفات مجهولة المصدر بحملة مكبرة بالقاهرة والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت مديريتي أمن القاهرة والإسكندرية، حملة مكبرة للتصدي لجرائم الغش التجاري والتصنيع باستخدام مواد رديئة ومجهولة المصدر.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحمد.ر"، 45 سنة، المدير المسئول عن "مخزن لبيع المنظفات" بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدخيلة لتخزينه كمية كبيرة من المنظفات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، بقصد بيعها لجمهور المستهلكين؛ حيث تم ضبط "14.100 طن" منظفات غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر والبيانات.

كما تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة عقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات اللازمة من ضبط "محمد.س" 30 سنة، المدير المسئول عن مصنع للمنظفات الصناعية، كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية غير مسجله وتصنيع المنظفات باستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر، حيث تم ضبط "16.878 طن منظفات صناعية، 7 ماكينات تصنيع بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.