الهيئة القومية لتعليم الكبار: 17 مليون "أمي" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال الدكتور رضا داوود، ممثل الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، إن علاقة الهيئة بالمركز الإقليمي لتعليم الكبار، تتمثل في قيامه بتدريب فريق الـ(ToT) والذي يقوم بتدريب باقي المدرسين على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اليوم الأحد، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل بحضور ممثلي التربية والتعليم والتعليم العالي والمالية والتخطيط.

وأضاف ممثل الهيئة القومية لمحو الأمية، أن هناك 17 مليون "أمي" في مصر، بنسبة 27.5٪، في الفئة العمرية فوق 15 عاما.

ولفت إلى أن الهيئة تستهدف سنويا محو أمية 2 مليون دارس، وما تم محو أميته خلال العام المالي 2017/2018 يقدر بنحو 272 ألفا و567 دارسا، في حين أن الموازنة المخصصة لهم تقدر بنحو 276 مليون جنيه.

الأمر الذي اعترضت عليه النائبة سيلفيا نبيل قائلة: "مطلوب خطة واضحة من الهيئة وكيفية تحقيق المستهدف؛ لأن كده أنا عندى هيئة لا تقدم إنتاجيةـ عايزين رؤيتكم عشان نشوف ممكن نستبدل الهيئة اللى بتاخد 300 مليون جنيه موازنة سنويا بتروح فين ".

وأشارت إلى عقد اجتماع قريب يجمع الهيئة بحضور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مطالبة بمدها أيضا بمذكرة تفصيلية بموقف 5000 موظف إداري كانوا يعملون بعقود موسمية وتم تثبيتهم بعد أن أوضح ممثل الهيئة أنهم لا يستفيدون منهم.