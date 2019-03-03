بعد تجاوزه الـ30 جنيهًا.. البحوث الزراعية: أصناف جديدة كثيفة الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن اللجنة التنسيقبة التي شكلها وزير الزراعة، تحت مسمى "اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي"، أوصت بضرورة إنتاج أصناف جديدة تتميز بمقاومة الأمراض، لافتًا إلى أن الأصناف الجديدة تُزرع في الأراضي الصحراوية بطاقة إنتاجية عالية.

وأضاف سليمان، لمصراوي، أن مركز البحوث لديه 12 صنفًا من أصناف الفول البلدي المحسن والذي يتم زراعته في الأراضي القديمة، موضحًا أنه يجري العمل حاليًا على 4 أصناف جديدة.

وأشار إلى أن الوزارة تشارك بدور كبير في ترشيد المياه عن طريق المعاملات الزراعية مثل الزراعة على المصاطب والتسوية بالليزر وتطوير الري الحقلي واستنباط أصناف جديدة من الفول البلدي لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه باعتباره غذاءً أساسيًا ورئيسيًا للمصريين.

وأكد الدكتور علاء خليل، مدير معهد البحوث الحقلية بمركز البحوث الزراعية، أن المعهد يسابق الزمن للعمل على صنفين جديدين هم (نوبيع 1 - نوبيع 2) موضحًا أن هذه الأصناف لاتحتاج إلى كميات مياه كثيرة وتعطي إنتاجية تترواج من 8 إلى 10 أردب.

وأشار خليل، لمصراوي، إلى أن الأصناف الجديدة لم يتم تسجيلها حتى الآن بسب استمرار التجارب والتأكد منها، لكن النتائج مُبشرة للغاية. بحسب تعبيره.

وقال مدير معهد المحاصيل الحقلية، إن مشروع المليون ونصف فدان سيكون السلة الغذائية لعدد من المحاصيل على رأسها القمح والفول البلدي.

وكان الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أصدر قرارًا وزاريًا يحمل رقم 17 لسنة 2109، بتشكيل مجموعة عمل تحت مُسمى اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي برئاسة وزير الزراعة، وعضوية الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مُقرِرًا، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور إبراهيم صديق، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بكلية الزراعة جامعة المنوفية، والدكتور محسن البطران، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتور محمد عبدالنبي دسوقي، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، والدكتور شعبان سالم، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ومدير مركز الزراعات التعاقدية.​