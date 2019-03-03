"خطة البرلمان" تطالب بمدها بتفاصيل تكلفة نقل المرافق لخطوط المترو الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

طالبت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، في اجتماعها صباح اليوم، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، الهيئة القومية للأنفاق، بمدها بتفاصيل تكلفة نقل وتحويل المرافق المتعلقة بالخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق.

وقالت النائبة سيلفيا نبيل، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد في حضور ممثلي وزارة المالية والتخطيط والهيئة القومية للأنفاق، إن المخصص فى موازنة العام المالي 2017 / 2018 لتحويل المرافق 2 مليار جنيه، ولم يتم صرف أي شىء منها طبقا للحساب الختامى، وتساءلت: أين هذه الاعتمادات؟.

من جانبه قال اللواء ياسر العوضى، رئيس الإدارة المركزية للإنشاءات بالهيئة، إن الرقم المدرج والمحدد بـ 2 مليار جنيه على سبيل الخطأ وليس صحيحا وتكلفة المرافق يتم صرفها فوراً من الخزانة العامة للجهات التي تقوم بتحويلها.

ولفت محمد منصور ممثل الهيئة، إلى أن التكلفة الخاصة بتحويل المرافق في الخط الرابع لا تتعدى 24 مليون جنيه.​