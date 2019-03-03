أخبار مصر | برلماني يشيد بنجاح "الداخلية" في مواجهة سارقي الكهرباء ومتهربي الضرائب والجمارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بنجاح "الداخلية" في مواجهة سارقي الكهرباء ومتهربي الضرائب والجمارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بجهود وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في مواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، مؤكدا أن صقور وأبطال الداخلية نجحوا في التخلص من العديد من الخلايا الإرهابية.

وقال "عابد"، بيان له اليوم، إن وزارة الداخلية رغم الجهود الكبيرة والناجحة التي تقوم بها في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، إلا أنها لم تغفل مواجهة جميع أنواع الجرائم الأخرى مشيدا بالنجاح الكبير للحملات الأمنية التي قامت بها الشرطة لملاحقة سارقي الكهرباء والمتهربين من الضرائب، والمتورطين في قضايا أموال عامة.

ونجحت وزارة الداخلية فى ضبط 73407 قضايا في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد 47،304،155 جنيه.

ووجه "عابد" التحية لوزارة الداخلية بعد نجاحها فى ضبط 1255 قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها 145 حالة ضرائب عامة، وكشف 252 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 367 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و22 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، و47 قضية فى مجال الجمارك، و119 حالة تحرى مدين ولجان فحص.

وأكد النائب علاء عابد، أن وزارة الداخلية تتبنى استراتيجية جديدة في مكافحة جميع أنواع القضايا، خاصة قضايا الاستيلاء على المال العام، والتي تؤثر على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري العظيم.

