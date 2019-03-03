أخبار مصر | جولة "العناني" بين أعمال الترميم الجارية في المتحف اليوناني روماني (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة "العناني" بين أعمال الترميم الجارية في المتحف اليوناني روماني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت الكاميرا عدد من الصور لجولة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، صباح اليوم في المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية والتي جاءت لتفقد آخر مستجدات أعمال مشروع التطوير والترميم الجارية به.

وقد تم البدء في أعمال التطوير والترميم بالمتحف في شهر فبراير 2018 ومن المقرر الانتهاء بنهاية العام الحالي، حيث تصل إجمالى نسبه تنفيذ الأعمال بالمشروع الي 48% حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى ورفع المخلفات بالموقع العام للمتحف وجاري الان أعمال ترميم الواجهات الرئيسية الغربية والشرقية وأعمال ترميم الحوائط الأثرية الداخلية.

كما تم الانتهاء من أعمال تركيبات الهيكل المعدني لمبنى المتحف والتي تصل الى 90% بالاضافة الي أعمال تدعيم العناصر الإنشائية للدور الأرضي بالمتحف، واستكمال أعمال التشطيبات المعمارية للمبنى الإدارى الملحق بالمتحف وقاعات العرض المتحفي.

ومن المقرر أن يصبح المتحف مركزًا علميًا وثقافيًا لحضارات البحر المتوسط؛ حيث سيشمل قاعات للعرض المتحفي، وحديقة متحفية، ومركز لحفظ وترميم الآثار، ومركز آخر لبحوث العملة، ومركز للبحث العلمي.

كما سيضم قاعات للدراسة والمؤتمرات ومكتبة وورشة طباعة، وقاعات وسائط متعددة Multimedia، وأيضاً مدرسة للتربية المتحفيه لتنمية الوعي الأثري للأطفال.

والمتحف اليوناني الروماني تم إنشاؤه عام ١٨٩٢ وافتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني عام ١٨٩٥ وكان يعرض العديد من القطع الأثرية التي عُثر عليها في الاسكندرية وما حولها، ويرجع معظمها إلي العصر البطلمي والعصر الروماني.

وفي عام ١٩٨٣ تم تسجل المتحف في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة آثار الاسكندرية والساحل الشمالي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٢٢ لسنة ١٩٨٣م.