أخبار مصر | "الصيادلة": 57 مرشحا في ختام اليوم الأول لتلقي طلبات الترشيح بالانتخابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصيادلة": 57 مرشحا في ختام اليوم الأول لتلقي طلبات الترشيح بالانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور فتح الله الشرقاوي أمين عام مساعد نقابة الصيادلة ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، إنه في ختام اليوم الأول لفتح باب تلقي طلبات الترشيح لمقاعد النقابة العامة الـ13 وصل أعداد المرشحين لـ57 مرشحا.

وأضاف أنه تقدم على منصب النقيب العام للصيادلة 6 مرشحين وهم الدكتور كرم كردي، الدكتور ثروت حجاج والدكتور علي عبدالله، والدكتور أشرف مكاوي، والدكتور جميل بقطر، والدكتور علي عوف.

وأوضح الشرقاوي أنه بالنسبة لمقاعد المجلس 12 تقدم لعضوية المجلس فوق 15 سنة 14 مرشح، وتحت 15 سنة 18 مرشح، بينما تقدم لعضوية المجلس بمنطقة القاهرة والجيزة فوق 15 سنة 7 مرشحين، ومنطقة غرب الدلتا فوق 15 سنة مرشح واحد، بينما منطقة وسط الدلتا فوق 15 سنة 4 مرشحين.

وتابع: "أما بالنسبة لمنطقة شرق الدلتا تحت 15 سنة فتقدم لها 3 مرشحين، ومنطقة شمال الصعيد تحت 15 سنة 3مرشحين، بينما منطقة جنوب الصعيد فوق 15 سنة تقدم لها مرشح واحد".

وأشار الشرقاوي إلى أن اللجنة مازالت تتلقى عبر الفاكس والميل قوائم المرشحين بانتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات وسيتم الإعلان عنها فور استكمالها.