أخبار مصر | طلب إحاطة يتهم الحكومة بالتقاعس عن إنشاء مستشفى بولاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة يتهم الحكومة بالتقاعس عن إنشاء مستشفى بولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، ما اعتبره تقاعس الوزارات المعنية عن إعادة إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا العام.

وقال النائب إنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء بخصوص هذا الأمر، بعد أن لمس "استهتار" في الإيفاء بوعود وزارة الصحة ومحافظة القاهرة، بشأن إعادة إنشاء المستشفى بعد هدمها في 2006، ما جعل أهالي الدائرة يعانون منذ هذا التاريخ، فلا يوجد في المنطقة سوى مستوصف صغير غير كافٍ بالنسبة لعدد المواطنين ببولاق، مشيرا إلى أن الأهالي لديهم اقتناع بأن تقاعس الحكومة في ملف إنشاء هذه المستشفى يرجع إلى نيتها بيع الأرض لمستثمر والاستفادة من موقعها.

وأوضح أن مستشفى بولاق كان أول مستشفى تم إنشاؤه في مصر في عهد الإنجليز، وكان يخدم كل المناطق المجاورة لحي بولاق، ولكن تم هدمها نظرا لتهالك المبنى، على أن يتم البدء فورا في إعادة إنشائه مرة أخرى، إلا أنه بعد مضي حوالي 13 عاما لم يتم ذلك.

وتابع المسعود: الحكومة تتحجج بأن الاعتماد المالي غير كافٍ لهذا المستشفى، في حين أنه تم تخصيص 200 مليون قبل ذلك، ولم يتم التحرك في شيء سوى إسناد الإنشاء لشركة مقاولات الوادي ومن يومها ولم يتم وضع طوبة بالمستشفى.

