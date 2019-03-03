أخبار مصر | "مستقبل وطن" بالدقهلية يبدأ الكشف على أعضائه بحملة 100 مليون صحة من منية النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" بالدقهلية يبدأ الكشف على أعضائه بحملة 100 مليون صحة من منية النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت أمانة ذوى الإعاقة لحزب مستقبل وطن، بمحافظة الدقهلية، أولى إجتماعاتها اليوم والمتعلق بحملة 100 مليون صحة بمقر حزب مستقبل وطن بمنية النصر.

وحضر الإجتماع ثروت العجمى أمين لجنة المجالس المحلية والذى عبر عن تقديره للامانة ذوى الإعاقة والتى تشهد نشاطا مستمرا وتشارك فى كافة فعاليات الحزب.

وفى كلمتها ابدت داليا الجنزورى سعادتها بتواجدها مع أمانة ذوى الإعاقة بمنية النصر مؤكدة أنها من انشط الأمانات وأكدت على ضرورة التفاعل الإيجابى مع حملة 100 مليون صحة لانها بالأساس تخدم المواطن المصرى فى ربوع مصر.

اما ناجى عبد المنعم أمين حزب مستقبل وطن بمنية النصر فرحب فى كلمته بالحضور وأكد على دور الحزب التوعوى المساند للحملة وللرئيس عبد الفتاح السيسى.

توجه الحضور عقب الإجتماع مباشرة إلى احد لجنان حملة 100 مليون صحة للكشف على عدد 50 فرد من أمانة ذوى الإعاقة والأمانات الأخرى بالحزب ثم توجهوا بعدها الى مستشفى منية النصر المركزى للاطمئنان على سير العمل بحملة 100 مليون صحة.

كان فى إستقبال الحضور إبراهيم شادى أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمنية النصر وخالد صادق أمين ذوى الإعاقة ومحمد صالح أمين العلاقات العامة.