أخبار مصر | "عمال مستقبل وطن" تناقش التعديلات الدستورية في الأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عمال مستقبل وطن" تناقش التعديلات الدستورية في الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت أمانة العمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، اجتماعها الأول بمقر الحزب، بحضور ممثلي النقابات العمالية وذلك تحت رعاية الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة وأمين الحزب بالمحافظة.

وقال أيمن الضوي أمين أمانة العمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، إن الاجتماع حضره عدد كبير من ممثلي النقابات العمالية بالمحافظة، وتطرق إلي مناقشة الكثير من القضايا التي تمس عمال مصر.

وأضاف إن الاجتماع تناول التعديلات الدستورية المطروحة خلال تلك الفترة، وأسُتعرضت بعض التعديلات التي أكد البعض أن الفترة الراهنة تستوجب وجود الكثير من التعديلات الدستورية بما يتحقق بالحفاظ علي آمن مصر، وأستقرارها.

وأشار إلي إنه ممثلي النقابات العمالية لديهم تُفهم تام لمتطلبات تلك المرحلة التي تقف فيها مصر علي مفرق الطريق، وإن الحفاظ علي أمن مصر وأستقرارها يستوجب أن يدعم المصريون تلك التعديلات، وأن يكونوا يدًا للعون والبناء، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتي يتسني له أن يستكمل رحلته نحو نهوض مصر والتي أستهلها بإنتصاره علي الأرهاب الأسود الذي أراد الدمار لمصر.

وأكد علي أن أمانة العمال بالحزب سوف تعمل علي تنظيم عدة فعاليات من تستهدف إطلاع المواطنين البسطاء بالقري والمناطق النائية علي التعديلات الدستورية، وحثهم علي المشاركة بالأستفتاء علي الدستور والإدلاء بأصواتهم.