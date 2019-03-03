أخبار مصر | "مستقبل وطن" يوزع شنط مواد غذائية مجانية للأسر الأكثر احتياجا ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يوزع شنط مواد غذائية مجانية للأسر الأكثر احتياجا ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزع حزب مستقبل وطن ببورسعيد، اليوم السبت، شنط مواد غذائية للأسر الأكثر إحتياجا بقسم بورفؤاد أول، وذلك إستكمالا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأوضح محمود بدوى أمين عام قسم بورفؤاد أول بحزب مستقبل وطن أن الأمانات بالقسم وأعضائها هم من قاموا بجهيز وتوزيع الشنط المجانية للأسر الأكثر إحتياجا لها والتي بلغت عددها ٥٠٠ شنطة غذائية

واضاف "عادل اللمعى امين حزب مستقبل وطن بمحافظة ببورسعيد، بأن هذه الفاعلية تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة لشعب عظيم، التي أطلقتها القيادة السياسية ضمن توصيات متعددة شأنها التواصل، والترابط بين كافة طبقات المجتمع من أجل حياة كريمة، فضلا عن نشر ثقافة التعاون، وإعادة الثقة بين مؤسسات المجتمع المدنى، وبالأخص الأحزاب السياسية.