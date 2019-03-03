أخبار مصر | "الوزراء" ينشر إنفوجرافيك عن العيد القومي لمحافظة قنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" ينشر إنفوجرافيك عن العيد القومي لمحافظة قنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافيك، حول العيد القومي لمحافظة قنا.

وأوضح الإنفوجرافيك أن محافظة قنا تحتفل في ٣ مارس بانتصار قرية البارود على حملة نابليون ١٨٠١.

وأوضح الإنفوجرافيك، أن المحافظة تبلغ ٩٥٦٥ كم وبها ٩ مراكز وهي قنا أبوتشت قفط دشنا نقادة ودشنا وفرشوط وقوص والوقف ونجع حمادي.

وأشار إلى أن أهم المناطق الصناعية في قنا، منطقة بهو نجع حمادي والمنطقة الصناعية بكلاحين قفط.