أخبار مصر | "أطفال بلامأوى" ينقذ مسنا بالقاهرة وينقله لدار رعاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أطفال بلامأوى" ينقذ مسنا بالقاهرة وينقله لدار رعاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق أطفال بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي (الوحدة المتنقلة بشمال القاهرة) من انقاذ مسن بلامأوى، يبلغ من العمر 65 عاما أخذ من الشارع ملجأ له لمدة شهر ونصف، بعد أن لاذ بالفرار من منزله بسبب سوء معاملة أبنائه له.

وعلى الفور، تحرك الفريق للمواطن الذي "يدعى ص. أ" لمكان تواجده بجوار مسجد النور بالعباسية حيث رفض الالتحاق بدار لرعاية المسنين في بادئ الأمر إلا أن الفريق استطاع إقناعه بعدم جدوى وجوده في الشارع ، وبالفعل تم نقله لإحدي دور الرعاية لتوفير حياة كريمة له.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، تنفذ برنامج حماية الأطفال بلا مأوى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر للحد من ظاهرة الأطفال بلامأوى.

كما بدأ الفريق في شهر يناير الماضي العمل مع كبار السن وذلك لضمان حياة امنة وكريمة للمواطنين بلامأوي من الاطفال والكبار حيث يعمل البرنامج في 14 محافظة هي الاكثر كثافة لتجمعات الاطفال من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع و5 مؤسسات رعاية اجتماعية تم تطويرها.