أخبار مصر | "العناني" يتفقد أعمال ترميم المتحف اليوناني روماني في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العناني" يتفقد أعمال ترميم المتحف اليوناني روماني في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إلى المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية لتفقد آخر مستجدات أعمال مشروع التطوير والترميم الجارية به.

وقال العميد هشام سمير، مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، إن أعمال تطوير وترميم المتحف تتم بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئه فى شهر أبريل عام 2017م، لتطوير و ترميم ٨ مواقع أثرية من بينها المتحف اليوناني الروماني ومتحف الحضارة والمعبد اليهودي بالإسكندرية، وقصر محمد علي في شبرا، وهضبة الأهرامات، وقصر الكسان بأسيوط، وقصر البارون.

وتم البدء في أعمال التطوير والترميم بالمتحف في شهر فبراير 2018 ومن المقرر الأنتهاء منها بنهاية العام الحالي، حيث تصل إجمالى نسبه تنفيذ الاعمال بالمشروع الي 48% . و أشار انه قد تم الإنتهاء من أعمال الرفع المساحى ورفع المخلفات بالموقع العام للمتحف وجاري الان أعمال ترميم الواجهات الرئيسية الغربية و الشرقية وأعمال ترميم الحوائط الأثرية الداخلية.

كما تم الانتهاء من أعمال تركيبات الهيكل المعدني لمبنى المتحف والتي تصل الى 90% بالاضافة الي أعمال تدعيم العناصر الإنشائية للدور الأرضي بالمتحف، واستكمال أعمال التشطيبات المعمارية للمبنى الإدارى الملحق بالمتحف وقاعات العرض المتحفي.

يذكر أن وزير الآثار الدكتور خالد العناني زار محافظة الإسكندرية اليوم، حيث قام بافتتاح المرحلة الثانية لسحب المياه الجوفية في منطقة آثار كوم الشفافة بحي كرموز.

وأعلن وزير الآثار أنه لأول مرة سيكون المستوى الأخير لمنطقة كوم الشفافة الآثرية جاف من المياه الجوفية منذ عام ١٩٠٠ عقب بدء العمل في سحب المياه الجوفية في المنطقة بمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة ٥,٧مليون دولار.

ورحب وزير الآثار، بمحافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة، وبتوماس بلبرجر ممثل السفير الأمريكي في القاهرة، وبنواب الشعب، وبالسادة مسؤولي الآثار في الإسكندرية، وقائلا:"حتفل اليوم بإتمام مشروع تخفيض المنسوب في كوم الشقافة بعد استمرار هذه المشكلة لمدة 100 عام".

وذكر أن منطقة كوم الشقافة هي أثر فريد يعاني من المياه الجوفية، وأنه في منتصف التسعينات قد بدأت المرحلة الأولى لكن المشروع لم يتم، وعادت المياه مرة أخرى، عقب تحليل المياه قد جاءت أنها خليط من مياه ترعة المحمودية وفواقد مياه الأمطار والشرب.

كما أوضح العناني أن المشروع بدأ في نوفمبر ٢٠١٧ بإنشاء ٦آبار عميقة عبر خطوط طرد، مبنى تحكم، ومولد كهربائي وإنشاء مخرج للمياه في ترعة المحمودية.

ويذكر أن منطقة كوم الشقافة، والتي تقع بحي كرموز غرب الإسكندرية، أطلق عليها هذا الاسم إحياءً للاسم اليوناني القديم "لوقوس كيرامايكوس"، وبسبب كثرة البقايا الفخارية وكسرات الالخزف والشقف التي كانت تتراكم في هذا المكان.

وتقع كوم الشقافة في المنطقة التي قامت فيها قرية راكوتيس وهو الإسم الذي عرفت به عند الرومان وذلك إحياءً للاسم الفرعوني القديم "ra-gadit"، كما هو مذكور في نقش هيروغليفي من عهد بطليموس الأول.

أما مقابر كوم الشقافة الأثرية، فترجع أهميتها نظرا لأتساعها، وكثرة زخارفها، وتعقيد تخطيطها، كما أنها من أوضح الأمثلة علي اختلاط الفن المصري القديم، بالفن الرماني في الإسكندرية، وأروع نماذج العمارة الجنازية في الأسكندرية.

والجبانة من نوع الكاتا كومب، وهو نوع من المقابر انتشر في القرون الثلاثة الأولى الميلادية، وجبانة الكاتا كومب هي الجبانة الرئيسية في منطقة كوم الشقافة، وحملت المقابر هذا الاسم نظرًا للتشابه في التخطيط بينهما وبين مقابر الكاتا كومب المسيحية في روما، واسم كاتا كومب اصطلاح يطلق على المقابر المحفورة تحت سطح الأرض، وعثر على المقبرة بطريق الصدفة يوم 28 سبتمبر 1900، بالرغم من أن التنقيب قد بدأ في هذه المنطقة منذ عام 1892م.