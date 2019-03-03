مصر | النائب العام يكلف بفحص بلاغ يطالب بالكشف على القوى العقلية لـ"دينا أنور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام يكلف بفحص بلاغ يطالب بالكشف على القوى العقلية لـ"دينا أنور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مكتبه الفني بفحص فوري للبلاغ المقدم من أيمن محفوظ وأمير نصيف المحاميان ضد الناشطة دينا أنور، والذي يتهماها فيه بإهانة الشعب المصري والإخلال بالمصالح العامة بعد بوست جديد أمس تصف فيه المصريين بالرعاع وتنكر على أولادها صداقة المصريين.

وذكر البلاغ الذي حمل رقم ٣٢٨٦ لسنه ٢٠١٩ عرائض النائب العام بأن دينا أنور دائما ما تثير الكثير من الجدل حول بعض ثوابت المجتمع المصري من أول الحجاب وإنكار الفرائض الإسلامية بأن قامت بتأليف كتاب المجد لخالعي الحجاب والظهور أمام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد مقدما البلاغ أنها نعت السواد الأعظم من شعب مصر بأقصى وأدنى الأوصاف من خلال حادث قطار محطة مصر ووصفت الفقراء بأنهم لا يستحقون حقوق الحياة.

وأشار المحاميان إلى أنها نعتت المصريين حسب وصفها أنهم من أرباب السوابق وغير جديرين بأي حقوق تذكر، وفي بوست لها نعتت المصريين بلفظ "أنجاس".

كما شككت في أنسابهم وشرفهم ونست أنها من ذلك الشعب الذي ترفض أن يصادق نجلها المصريين ومصادقته للأجانب هي وسام شرف تعتز به على التفاصيل الوارادة بالبوست على موقعها الرسمي وهذا يعد حسب القانون المصري جريمه إهانة الشعب والإخلال بالمصالح العامة طبقا لنصوص المواد مادة ٨٩ مكرر و١٧٨ ثالثا.

كما نشرت صورًا من شانها الإساءة إلى سمعة البلد سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو بإعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى.

وأختتم أيمن محفوظ وأمير نصيف المحاميان بلاغهما بمناشدة النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونيه تجاه المشكو في حقها والكشف عن قواها العقلية وتوجيه اتهامات لها بإهانة المجتمع المصري والإخلال بالمصالح العامة واتخاذ اللازم قانونا لمنعها من السفر.