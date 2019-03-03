مصر | النيابة الإدارية تحقق في مدى صلاحية جرارات السكك الحديدية

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أجرت النيابة الإدارية تحقيقات موسعة في حادث جرار القطار رقم ٢٣٠٢ والذي وقع صباح الأربعاء الماضي بمحطة سكك حديد مصر، وبتوجيه من من المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فقد انتقل فريق التحقيقات المكون من كل من السادة المستشارين سعد خليل، والمستشارتامر مصطفى كامل، والمستشار أحمد لطفي أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة ، لمباشرة التحقيقات من داخل مقر هيئة السكك الحديدية برمسيس

وتم الاستماع لأقوال أعضاء اللجنة الفنية المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر لقطاع الصيانه والدعم الفني وعضوية رؤساء الادارات المركزية للهيئة لفحص أسباب الحادث وتسلمت النيابة التقرير المبدئي للجنة حول الحادث ، كما تم الاستماع لأقوال مدير عام المعامل الكيميائية بهيئة السكك الحديدية ،

وقد أمر فريق التحقيقات بإرفاق بيان بالملفات الطبية لكافة سائقي هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية ومراجعة نتائج تحاليل المواد المخدرة التي أجريت لهم خلال الفترات السابقة وما تم اتخاذه من إجراءات حيالهم في هذا الخصوص.

وعلى صعيد آخر قام المستشار أحمد الشعراوي، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة وتحت إشراف سيادة المستشار عصام المنشاوي، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة بفتح تحقيق موسع حول مدى صلاحية جرارات السكك الحديدية وسلامة إجراءات التوريد والتشغيل والصيانة في ضوء تقرير سبق إعداده من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.