مصر | "3 رجال واغتصاب تحت تهديد السلاح".. مفاجآت حول قتل ربة منزل ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "3 رجال واغتصاب تحت تهديد السلاح".. مفاجآت حول قتل ربة منزل ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة، حول مقتل سيدة عشرينية العمر، على يد زوجها العرفي، وتبين Hنه بعد نشوب المشاجرة بينهما، أطلق صوبها طلقة بفرد خرطوش، محدثا إصابتها بمنطقة الرأس.

وأضافت التحقيقات أن صديقة المجني عليها كانت متواجدة بالشقة، وقت مشاجرتهما، وبعد إصابتها، أجرى اتصالا هاتفيا باثنين من أصدقائه، وأخرجا "بلي الخرطوش من رأسها".

وواصلت التحقيقات أنهم تعدوا على صديقتها جنسيا، وتناوبوا على اغتصابها تحت تهديد السلاح، حتى لا تبلغ أحدا بما حدث، وفرا هاربين بعدها وبصحبتهما صديقهما، مشيرة أنه بعد هروبهم، تدهورت الحالة الصحية "للزوجة العرفي"، ما دفع صديقتها لنقلها لمستشفى أم المصريين، وتوفت عقب وصولها المستشفى.

وكان أقدم عاطل على قتل زوجته العرفي، بسلاح ناري، بعد نشوب مشاجرة بينهما، داخل شقة مستأجرة بمنطقة كفر طهرمس، دائرة قسم بولاق الدكرور، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليه، وأخطر مدير امن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بتلقيه إشارة من مستشفي أم المصريين بوصول سيدة عشرينية العمر، مصابة بطلق خرطوش بالرأس، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وتوصلت تحريات المقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن المجني عليها متزوجة عرفيا من عاطل، وتقيم بشقة مستأجرة بمنطقة كفر طهرمس، صحبة صديقتها، ويوم الواقعة، نشبت مشادة كلامية بينها وبين زوجها العرفي تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الأخير بإطلاق أعيرة نارية صوبها، ما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبها، وبإعداد عدة اكمنة، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري من القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

لسوء سلوكها.. مسن يطعن نجلته ويقتل خالتها في أوسيم



نجح رجال مباحث مركز شرطة أوسيم في القبض على المتهم بقتل شقيقة زوجته، وإصابة نجلته بسبب سوء سلوك الأخيرة، وأخطر مدير امن الجيزة بالواقعة.

ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمود بسيوني نائب مأمور مركز شرطة أوسيم، بتلقيه إشارة من مستشفى معهد ناصر بوصول كلًا من منال.ه.ع.ع.ا، ربة منزل، 30 سنة، ومقيمة بالقاهرة، مصابة بجرح نافذ بالبطن أسفل الثدي من الجهة اليسري، وتوفيت حال إسعافها، شروق.أ.ع، طالبة، 20 سنة، ومقيمة بذات العنوان، مصابة بجرح طعني بالبطن "نجلة شقيقة الأولى".

وكشفت تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، عن حدوث مشادة كلامية بين الثانية ووالدها أشرف.أ،ع المقيم دائرة المركز، بسبب معاتبته لها على سوء سلوكها، تطورت إلى مشاجرة تدخلت خلالها الأولى لفضها، وقام خلالها الأخير بالتعدي عليهما بسلاح أبيض مطواة، كانت بحوزته مما أدى إلى وفاة الأولى وحدوث إصابة الثانية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهمين على وجه السرعة، وتمكن المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والقوة المرافقة له من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهته إعترف خلال التحقيقات أمام العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بإرتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.